2020/04/04 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، إن قواتها أعتقلت أكثر من 12 ألف شخص خالفوا حظر التجوال المفروض على العاصمة، لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "قواتنا الأمنية مستمرة في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، ومنذ يوم 17 من مارس/ آذار ولغاية اليوم السبت، تمكنت من القاء القبض على 12073 مخالفاً، فيما حجزت 789 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 25568 غرامة".

ويسري حظر التجوال في العراق لغاية 11 نيسان/أبريل الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).