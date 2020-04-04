ثمانية فصائل عراقية تقرر اعتبار القوات الأميركية في العراق قوات محتلة

2020/04/04 | 22:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت ثمانية فصائل عراقية، بينها عصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، اعتبار القوات الأميركية في العراق قوات محتلة والتعامل معها على هذا الأساس.

واكدت الفصائل في بيان لها ان قوات الاحتلال الأميركي برفضها الانسحاب من العراق يعني لا تفهم إلا لغة القوة وعلى القوات الأميركية أن تعلم أن ما مر هو رد بسيط لأن قرار العمليات لم يكن قد اتخذ بعدواضاف البيان ان التهديدات الأميركية الأخيرة هي محاولة للتغطية على هزيمتها، وهم أضعف من أن يدخلوا حرباً مع الفصائل العراقية فقادتهم جربوا القتال في فترة سابقة.

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