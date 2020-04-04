مدير اعلام مدينة الطب لـ”العهد نيوز”: لم نسجل اي اصابة او وفاة بكورونا خلال اليوم

2020/04/04 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار مدير اعلام مدينة الطب محمد مجيد، الى انه لم يتم تسجيل حالة اصابة او وفاة خلال يوم كامل.وقال مجيد في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “مدينة الطب لم تشهد تسجيل اي اصابة او وفاة خلال يوم كامل وهذا جاء نتيجة التزام مواطنينا الكرام بحظر التجوال”.ودعا مجيد الى “ضرورة البقاء بالمنازل والتمسك […]

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