2020/04/04 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الاتجاه_الماركسي_المعاصر نقد التاريخ، لبناء تاريخ جديدخطوة نحو بناء حزب ماركسي اجتمعنا نحن ثلاثة رفاق " عامر رسول ، سامان كريم و كامل احمد".اتحدنا ونحن قلًّ، لكننا نمتلك الطاقة والأمل الكبيرين، لنخطو بهما خطوةٌ تلو الاخرى من اجل بناء صرح طبقي عمالي شيوعي وماركسي.هذه هي خطوتنا الاولى، لدفع التاريخ نحو ما نؤمن به، وما نريد القيام به.هذه مهمة صعبة للغاية، ولكنها ليست مستحيلة.ليس امامنا طريق اخر، غير بناء حز......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الاتجاه الماركسي المعاصر - نقد التاريخ، لبناء تاريخ جديد خطوة نحو بناء حزب ماركسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الاتجاه الماركسي المعاصر - نقد التاريخ، لبناء تاريخ جديد خطوة نحو بناء حزب ماركسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).