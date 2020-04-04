ميثم الجنابي - نفسية وذهنية المؤامرة والمغامرة في العراق (1-3)

2020/04/04 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي يوصلنا تحليل ظاهرة المؤقتتين الجدد في العراق إلى أن إحدى نتائجها تقوم في تحول نفسية المؤامرة وذهنية المغامرة إلى مكون ملازم للنخبة السياسية.وهي ملازمة لها تاريخها الخاص في السياسة والدولة والأحزاب والنخب، لا تخرج في النهاية عن كونها خروجا على منطق الحق الاجتماعي والأخلاق السياسية.ونتيجتها واحدة رغم اختلاف الصور.لكن حالما نتأمل تجارب الأمم والنخب والأحزاب السياسية بهذا الصدد، فإنها تكشف لنا عن ت......

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