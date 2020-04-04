حكيمة لعلا - يوميات الحجر (10) وجها لوجه

2020/04/04 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيمة_لعلا مدينتي من عمق الصمت والسكون أناجيك، بشجون الفراق أخاطبك وكأن بيننا أميالا من المسافات وأنا في عمق أحضانك أنام وأحيا .ها أنا واقفة بين يديك، أشتاق إلى عناقك وأخاف الاقتراب منك، تنظرين إلي من فوق المباني، من فوق سطح البحر، ذاك البحر الذي كان مرتعا لي.كم تبدين رائعة الجمال في إطلالتك الصباحية ، ولكن صمتك يزداد قسوة ويزيدني تدمرا.غريب أمري كم كرهت كل تلك الأعوام الأخيرة، أحسست أن جفاءك وعجرفتك أ......

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