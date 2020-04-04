السعودية تنفي رفضها تمديد اتفاق {أوبك +»

2020/04/04 | 22:36 - المصدر: الصباح

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الرياض/ متابعة

نفى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي، يوم الجمعة، والذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق "أوبك +" وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى التي أثرت سلباً في السوق البترولية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس السبت، أنَّ ما ورد على لسان وزير الطاقة الروسي غير صحيح ومنافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً، مؤكداً على سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وذكر، أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول "أوبك+" للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ - وبكل أسف - قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق.



وأشار، إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتباراً من الأول من إبريل، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.

وأكد الوزير السعودي، بأن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول "أوبك +" ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه الرئيس الأميركي ترامب لتوازن السوق.

ودعت المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك +" ومجموعة من الدول الأخرى، لمناقشة

توازن السوق.

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