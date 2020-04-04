وزارة الصحة: اليوم 58 اصابة و 33 حالة شفاء


وزارة الصحة: اليوم 58 اصابة و 33 حالة شفاء
2020/04/04 | 22:38 - المصدر: راديو المربد
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