صور.. هدوء تام يخيم على أربيل إثر تشديد حظر التجوال

2020/04/04 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مراسل شفق نيوز بأن شوارع مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مساء السبت بدت خالية تماماً من المارة والسيارات، فيما انتشر رجال المرور والشرطة في التقاطعات.

وقال المراسل إن المدينة بدت صامتة وشوارعها فارغة تماما من المارة والسيارات بعد تشديد الإجراءات، لافتا الى ان الشوارع خلت تماماً من المشاة باستثناء رجال المرور والشرطة في التقاطعات ونقاط التفتيش.

وأردف ان الجميع التزم هذه المرة بالحظر المفروض بالكامل.

وأعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد بارزاني يوم السبت تشديد اجراءات فرض الحظر التام للتجوال عازياً إياه الى عدة امور من ابرزها عدم استيعاب بعض المواطنين لمخاطر فيروس كورونا.

ووفق ما أعلنه أحمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة سامان البرزنجي، فإن الإجراءات الجديدة تشمل حظراً شاملاً على تحرك السيارات والأشخاص لمدة 48 ساعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

من جانبها، أعلنت الإدارة المحلية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان يوم السبت إنها ستطبق إجراءات مشددة لحظر التجوال خلال 48 ساعة المقبلة استجابة لقرار وزارة داخلية كوردستان.

كما كشف مصدر في وزارة صحة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن مواصلة إجراءات عزل مجمع سيبيران السكني في أربيل برغم انتهاء مهلة الحجر الصحي المفروض.

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