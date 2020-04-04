تأكيداً لما نشرته بغداد اليوم.. محافظ النجف يؤكد اصابة 6 من افراد حمايته بكورونا

2020/04/04 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

أكد محافظ النجف لؤي الياسري،، اليوم السبت، اصابة 6 من افراد حمايته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الياسري في كلمة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ستة من افراد حمايته قد اصيبوا بفيروس كورونا المستجد، مما دفعه الى اجراء الفحص، وظهرت النتيجة وكانت خالية من الفيروس".

وكانت دائرة صحة محافظة النجف، قد كشفت السبت، عن إصابة 10 أشخاص من أقارب المحافظ، لؤي الياسري بفيروس كورونا، 6 منهم يعملون في حماية الاخير.

وقال المتحدث باسم صحة محافظة النجف، سالم الحمداوي، لـ(بغداد اليوم) إن "نتائج إصابة 34 شخصا ظهرت اليوم، أثبتت إصابة 10 أشخاص من أقارب المحافظ، 6 منهم يعملون في حمايته".

واضاف: "أما بخصوص وجود إصابة لشخص سبق وأن أُجري له تحليل أثبت سلامته، فلا وجود لمشكلة في التحليل"، مرجحا أن يكون "الشخص اكتسب الإصابة، لاحقا بعد التحليل الأول".

ونبه على أن "الإصابات الاخرى المسجلة، لها أيضا صلة بمنطقة المشخاب التي يتواجد فيها المصابون العشرة من اقارب المحافظ".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم) أن "أحد المصابين من اقارب المحافظ، سبق وأن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وأجري له فحص وكانت النتيجة سالبة (سليم)".

واردف: "حينها أجري له احتفال ومأدبة عشاء، حضرها عدد كبير من المواطنين"، مستدركا: "لكنه قبل عدة أيام، ظهرت عليه الاعراض من جديد، وجاءت النتيجة الثانية موجبة (إصابة مؤكدة)".

بغداد اليوم-بغداد

لا تمنح الجائحة التي ابتلت بها الأرض، حكومات العالم، فرصة لالتقاط أنفاسها، وإعلان السيطرة على فيروس كورونا.

وترصد (بغداد اليوم) آخر تطورات جائحة كورونا، التي كسر عدد المصابين بها حاجز المليون حول العالم.

محليا لا تزال وتيرة

بغداد اليوم-النجف

كشفت دائرة صحة محافظة النجف، السبت، عن إصابة 10 أشخاص من أقارب المحافظ، لؤي الياسري بفيروس كورونا، 6 منهم يعملون في حماية الاخير.

وقال المتحدث باسم صحة محافظة النجف، سالم الحمداوي، لـ(بغداد اليوم) إن "نتائج إصابة 34 شخصا

بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر طبي من محافظة ميسان، السبت (04 نيسان 2020)، بأن المحافظة لم تسجل اي اصابة بفيروس كورونا، لليوم الخامس على التوالي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة ميسان لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا منذ 5 ايام متتالية

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