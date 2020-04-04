الصدر يحذر ساسة ودعاة المقاومة : اتعضوا وكفاكم مكاسب

2020/04/04 | 22:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف دعا وزير الصدر " محمد صالح العراقي " في منشور بمواقع التواصل من "تسمي نفسها بفصائل المقاومة وبعض السياسيين " الى الاتعاض من الوباء وترك المكاسب ، محذرا في الوقت نفسه من حرب مرتقبة.،وياتي المنشور بعد ساعات من تهديد فصائل مسلحة عراقية ، بشن هجمات ضد قواعد تضم قوات اميركية في البلاد .

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