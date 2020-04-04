برلماني: الزرفي لا تنطبق عليه 10% من مواصفات المتظاهرين ولا يمكن تمريره

2020/04/04 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الى ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لا تنطبق عليه 10% من مواصفات المتظاهرين.وقال الزاملي في حديث لقناة “العهد” اليوم السبت، ان “تكليف عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح من اساسه باطل” مبينا ان “صالح حاول ايجاد جو قانوني لتكليف الزرفي”.واضاف الزاملي ان “الزرفي […]

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