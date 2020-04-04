2020/04/04 | 22:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة: لاحظنا خرق واضح للحظر في بعض المناطق ونحذر من زيادة الاصابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 22:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: لاحظنا خرق واضح للحظر في بعض المناطق ونحذر من زيادة الاصابات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: لاحظنا خرق واضح للحظر في بعض المناطق ونحذر من زيادة الاصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).