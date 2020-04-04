🟠سادات وشيوخ عشائر كربلاء يوقعون وثيقة تنص على عدم كسر حظر التجوال بالتنسيق مع مديرية شؤون العشائر

2020/04/04 | 22:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة واستناداً لقرارات خلية الأزمة وبأشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني، قامت مديرية شوؤن عشائر محافظة كربلاء وبالتنسيق مع سادات وشيوخ العشائر في […]

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