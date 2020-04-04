وزير الثقافة يتنازل عن إيرادات الوزارة من الفنادق السياحية ووضعها تحت تصرف خلية الازمة كأماكن للحجر الصحي

2020/04/04 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، قراراً يقضي بتنازل الوزراة عن كامل إيرادتها في فنادق فلسطين وعشتار والمنصور ووضعها تحت تصرف خلية الازمة المشكلة بالأمر الديواني ذي الرقم 55 لغرض إستعمالها كأماكن حجر صحي للمصابين بوباء (كورونا) سواءً من العراقيين الوافدين من الخارج أو المصابين داخل العراق.وقال مدير مكتب الحمداني في بيان […]

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