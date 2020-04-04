بالفيديو.. الشخص الذي اثار جدلا كبيراً، يشكر الكوادر الصحية بعد تعافي زوجته من فيروس كوررنا

2020/04/04 | 23:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة _أين} مقطع فيديو يظهر الشخص الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بعدما قام بتهديد المفرزة الطبية بإطلاق النار عليها، حيث شكر الكوادر الصحية وقدم اعتذاره لهم بعد تعافي زوجته من فيروس كوررنا.أشترك بقناة وكالة اين الاخبارية

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