رئيس مركز سياسي: تكليف الزرفي خرق دستوري واضح و”فاضح”

2020/04/04 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مركز آفق للدراسات والتحليل السياسي، جمعة العطواني، اليوم السبت، ان تكليف عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح خرق دستوري واضح وفاضح.وقال العطواني في حديث لقناة “العهد” إن “السياق الدستوري هو الداعم لاي مكلف برئاسة الحكومة بغض النظر عن توجهاته”.وأضاف أنه “ليس من حق الزعامات تجاوز المادة الدستورية الخاصة بمرشح […]

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