2020/04/04 | 23:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة 6 من افراد حماية محافظ النجف بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 23:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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