الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني يصدر مجموعة قرارات منها التشديد على تطبيق الحظر الصحي

2020/04/04 | 23:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اصدر الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني، اليوم السبت، مجموعة قرارات منها التشديد على تطبيق الحظر الصحي.

وقال الفريق في بيان تلقته "الغد برس"، ان "وزير الصحة يتراس اجتماعاً للفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني ويصدر مجموعة قرارات تواكب جهود الحكومة والوزارة في مواجهة فيروس كورونا".

واكد التشديد على "تطبيق الحظر الصحي والوعي الوقائي بشكل كامل وتأشير بعض الخروقات ومعالجتها".

وشدد على "مضاعفة الجهد الاعلامي والتوعوي المتميز لاعلام الدولة المتمثل بشبكة الاعلام العراقي وباقي المحطات العراقية".

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