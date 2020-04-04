سلطنة عمان تسجل ثاني حالة وفاة بسبب كورونا

2020/04/04 | 23:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة في بيان له إلى أن الوفاة حصلت لمواطن مصاب بالمرض ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 277، فيما تماثلت 61 حالة للشفاء.

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