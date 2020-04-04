على وقع اعلان الاعتراف بموت المحكمة الاتحادية القاضي خالد الأعرجي يكتب : القضاء العراقي في عهد الرئيسين

2020/04/04 | 23:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : القضاء العراقي في عهد الرئيسين بقلم ✍🏻 القاضي خالد الأعرجي يعدُّ القضاء العراقي صمام أمان لبقاء هيبة الدولة وديمومتها على مرِّ العهود التي شهدها العراق، وبمختلف الظروف الحسَّاسة، ومنها الظروف الحالية التي نشهدها، إذ إن رئاسة مجلس القضاء الأعلى قبل عام ٢٠١٧ في عهد القاضي “مدحت المحمود” كانت غير صالحة وغير موفقة […]

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