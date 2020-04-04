🟠بايدن: ترامب أسوأ من يقود أمريكا في مواجهة كورونا وأساء ترامب تقدير الموقف وقلل من حجم خطر الفيروس

2020/04/04 | 23:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ـ وكالات قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أسوأ رئيس أمريكي في التعامل مع الأزمات الصحية، في إشارة […]

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