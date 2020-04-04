حنان بديع - ترى هل من عودة الى الوراء ؟

2020/04/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع فيروس لا يرى بالعين المجردة غير حياتنا اليومية، وبين ليلة وضحاها أصبحت التكنولوجيا نجمة المحنة بامتياز ، كيف لا وكل شىء أصبح بفعل صديقتنا التكنولوجيا ( أون لاين)..فبعد الجائحة كورونا أصبحنا نعمل جاهدين على أن نحول دفة معظم تفاصيل حياتنا نحو الخدمات الالكترونية ، أقول هذا بعد أن وصلتني دعوة لحضور المناسبات الثقافية سواء كانت محاضرات أو جلسات ثقافية أو حوارية (اون لاين) مرفقة بموعد الجلسة على ......

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