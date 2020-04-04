2020/04/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حنان_بديع فيروس لا يرى بالعين المجردة غير حياتنا اليومية، وبين ليلة وضحاها أصبحت التكنولوجيا نجمة المحنة بامتياز ، كيف لا وكل شىء أصبح بفعل صديقتنا التكنولوجيا ( أون لاين)..
فبعد الجائحة كورونا أصبحنا نعمل جاهدين على أن نحول دفة معظم تفاصيل حياتنا نحو الخدمات الالكترونية ، أقول هذا بعد أن وصلتني دعوة لحضور المناسبات الثقافية سواء كانت محاضرات أو جلسات ثقافية أو حوارية (اون لاين) مرفقة بموعد الجلسة على ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حنان بديع - ترى هل من عودة الى الوراء ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فبعد الجائحة كورونا أصبحنا نعمل جاهدين على أن نحول دفة معظم تفاصيل حياتنا نحو الخدمات الالكترونية ، أقول هذا بعد أن وصلتني دعوة لحضور المناسبات الثقافية سواء كانت محاضرات أو جلسات ثقافية أو حوارية (اون لاين) مرفقة بموعد الجلسة على ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حنان بديع - ترى هل من عودة الى الوراء ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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