تسجيل 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/04/04 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

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