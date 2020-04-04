2020/04/04 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم
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تسجيل 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ ديالى
أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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