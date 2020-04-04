تسجيل 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في ديالى


تسجيل 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في ديالى
2020/04/04 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ ديالى

أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

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