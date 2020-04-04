ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة

2020/04/04 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ضمن طاقم حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى 155 شخصا أظهرت فحوصاتهم نتيجة إيجابية.

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، سُجل ارتفاعا بمعدل 13 بالمئة بالإصابات على متن السفينة، بحسب البحرية الأميركية.

وقالت البحرية الأميركية إن 44 بالمئة من الطاقم المكون من 5000 شخص تم فحصهم للتأكد من خلوهم من عدوى فيروس كورونا.



كما أعلنت أن 1548 من الطاقم تمت إعادتهم إلى البر.

وقال بيان البحرية إنه لم يتم نقل أي من أفراد الطاقم المصابين إلى المستشفيات.

وتمت إقالة قبطان السفينة، بريت كروزير، من مهامه (مع الحفاظ على رتبته العسكرية) عقب تسريبه رسالة لاذعة كان قد ناشد البحرية من خلالها بالتحرك للسيطرة على انتشار الفيروس على متن السفينة التي تعمل على الطاقة النووية.

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