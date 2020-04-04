لقضاء العراقي في عهد الرئيسين!.. القاضي خالد الاعرجي

2020/04/04 | 23:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب القاضي خالد الأعرجي: يعدُّ القضاء العراقي صمام أمان لبقاء هيبة الدولة وديمومتها على مرِّ العهود التي شهدها العراق، وبمختلف الظروف الحسَّاسة، ومنها الظروف الحالية التي نشهدها، إذ إن رئاسة مجلس القضاء الأعلى قبل عام ٢٠١٧ في عهد القاضي “مدحت المحمود” كانت غير صالحة وغير موفقة تماما في قيادة القضاء وإدارته؛ بسبب حرص الرئيس السابق […]

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