معتصمو الحبوبي : نرفض كسر الحظر واستغلال عاطفة البعض

2020/04/04 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أصدر متظاهرو ساحة الحبوبي، مساء اليوم السبت، بيانا خاصا حول الأحداث التي جرت في الناصرية، مساء أمس الجمعة والتي راح ضحيتها 14 من المتظاهرين وعنصرا أمنيا خلال المواجهات الدامية التي إندلعت.وجاء في البيان الذي تلقته، "كلكامش برس"، انه "بالنظر للظروف الراهنة والصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ونظرً للتحديات التي تمر بها ثورتنا نحن معتصموا ساحة الحبوبي ندين ونستنكر ماحدث يوم امس لمحاولات كسر الحظر الوقائي وأستغلال عاطفة البعض".وأكد البيان "أننا لا زلنا ملتزمين بتوصيات المرجعية الرشيدة وتعليمات خلية الازمة، كما نطالب بالكشف عن الملابسات لحالات القتل التي حدثت يوم امس لدى الطرفين، علماً ان الشهيد الذي وقع من صفوف المتظاهرين كان يقوم بواجب انساني ووطني أثناء قطع النزاع بين الطرفين واخماد نار الفتنة".وأضاف البيان، ان "معتصمي ساحة الحبوبي ملتزمين بقرار حظر التجوال ولهم دور فعال بحملات التعفير والتعقيم في المناطق والاحياء السكنية، وكذلك توزيع السلات الغذائية وبعض الاحتياجات اللازمة للعوائل الفقيرة والمتعففةودعا البيان، "خلية الازمة ان تقوم بواجبها بصورة صحيحة وهو على الاقل فرضها على وزارة الصحة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، واعلان اماكن للحجر الصحي بدلا من المستشفيات العامة وايضاً فرضها على وزارة التجارة لتجهيز المواد الغذائية العاجلة عبر البطاقة التموينية وبأسرع وقت ممكن لتشجيع الناس على الألتزام بحظر التجوال".ونوه البيان، الى أنه "لا توجد شرعية لأي بيان يصدر بأسم الساحة ما لم يقرأ داخل الساحة بعد اتفاق الخيم المعتصمة".وشهدت الناصرية، منذ مساء أمس الجمعة، مواجهات دامية بين قوات الأمن ومجاميع شبابية دعت لكسر حظر التجوال، وأعلنوا أن الكسر هو ثورة الجياع في الناصرية.وسقط خلال المواجهات قتيل واحد و13 أخرين بين صفوف تلك المجاميع، بينما سقط عنصرا أمنيا، أثر إصابته بجروح خطيرة بعد رميه بالحجارة.

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