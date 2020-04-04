2020/04/04 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة الثقافة، اليوم السبت، التنازل عن إيراداتها من الفنادق السياحية ووضعها تحت تصرف خلية الازمة كأماكن للحجر الصحي.وذكرت الوزارة في بيان ، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني اتخذ قراراً يقضي بتنازل الوزراة عن كامل إيرادتها في فنادق فلسطين وعشتار والمنصور ووضعها تحت تصرف خلية الازمة المشكلة بالأمر الديواني ذي الرقم 55 لغرض إستعمالها كأماكن حجر صحي للمصابين بوباء (كورونا) سواءً من العراقيين الوافدين من الخارج أو المصابين داخل العراق" .ودعا الحمداني "جميع الجهات المساهمة الأخرى الى أن تحذو حذو الوزارة وتتنازل عن حصصها في ايرادات الفنادق المذكورة في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي تكاتف جميع المؤسسات العامة والخاصة للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا العراقي" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تتنازل عن ايراداتها لخلية الازمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تتنازل عن ايراداتها لخلية الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).