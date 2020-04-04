الغابون تحظر أكل حيوانات البنغول والخفافيش في الغابون للحد من انتشار كورونا

2020/04/04 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حظّرت الغابون بيع أو أكل حيوانات البنغول (آكل النمل الحرشفي) والخفافيش، للاشتباه في أنّها وراء ظهور مرض كوفيد-19 (فيروس كورونا) في الصين، حيث يحظى هذان النوعان الثدييان بأهمّية كبيرة في الطب التقليدي.وأعلن الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا أيضًا، أنّ الحكومة تخطط لإغلاق العاصمة ليبرفيل، كاشفًا حزمة مساعدات طارئة للمتضررين من الوباء.ويسود اعتقاد بأنّ […]

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