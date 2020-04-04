مسرور بارزاني يوضح سبب تشديد الحظر ويؤكد: سننتصر في المعركة

2020/04/04 | 23:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، إن شعب كوردستان تعود على الظروف الصعبة، مشدداً على أن الجميع سيكونون معا للانتصار في هذه الحرب وحماية أرواح المواطنين والخروج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة.

وكتب رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحكومة قررت تشديد إجراءات حظر التجوال لمدة 48 ساعة بعد ملاحظة عدم التزام البعض بالحظر.

وقال بارزاني إن الالتزام بالتعليمات أمر مهم جداً ويتوجب البقاء في البيوت وعدم الخروج منها.

وأردف بارزاني بالقول، "نحن أهالي كوردستان متعودون على الظروف الصعبة"، متمنيا اجتياز الازمة باقل الخسائر.

وختم رئيس حكومة الإقليم تغريدته بالقول، "سننتصر معاً في هذه الحرب ونحمي حياة المواطنين".

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