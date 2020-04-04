5 إصابات جديدة بكورونا في محافظة عراقية

2020/04/04 | 23:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الفحوصات المختبرية كشف 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة من أصل 18 حالة مشتبه بها.

وأضافت أن الإصابات سجلت في قره تبه وبهرز، فضلاً عن عسكري من الناصرية.

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