2020/04/04 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ ذي قار يدين محاولات كسر حظر التجوال والاعتداء على القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ ذي قار يدين محاولات كسر حظر التجوال والاعتداء على القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).