بارزاني يدعو مواطني الاقليم للالتزام بحظر التجوال وعدم مغادرة المنازل

2020/04/04 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، اليوم السبت، (4 نيسان 2020)، مواطني الاقليم الى الالتزام بحظر التجوال وعدم مغادرة منازلهم.

وقال مسرور البارزاني في تغريدة على تويتر: "في وقت سابق اليوم، فرضنا حظراً للتجوال في أنحاء كوردستان لمدة 48 ساعة.



وبالرغم من صعوبة الأمر، فقد اتخذنا هذا الإجراء بعد زيادة خروقات حظر التجول وحالات الإصابة بفيروس كورونا".

ومضى بالقول: "نحن في هذه المعركة معاً"، مخاطباً المواطنين: "امتثالك أمر ضروري، ويجب ألا تغادر منزلك".وتابع: "نحن الكردستانيون نألف المصاعب، ومن خلال التضحيات الصغيرة الآن والعمل كيد واحدة، سننتصر وسننقذ الأرواح، ونجعل انتعاشنا أسهل، ونكسب حربنا ضد كوفيد 19".

بغداد اليوم

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