مجلس سوريا الديمقراطية: تشكيل فريق عمل لمتابعة ملف المعتقلين والمغيّبين

2020/04/04 | 23:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، إطلاق “فريق عمل” لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين والمغيبين، داعياً جميع أطراف النزاع السوري إلى اعتباره ملفاً فوق تفاوضي، لا يجوز الابتزاز به أو المساومة […]

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