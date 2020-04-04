ديالى تسجل 5 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/04 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة بشان فيروس كورونا في محافظة ديالى، تسجيل 5 اصابات جديدة بالفيروس بالمحافظة.

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