2020/04/04 | 23:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي إن “الفشل الحكومي لمدة 15 عاما اهم أحد اسباب الاخفاق في إدارة الملفات المهمة للبلد كالاقتصاد والزراعة والصناعة والسياحة “.وأوضح الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم السبت إن ” الاعتماد على مصدر شبه وحيد مثل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : الفشل الحكومي لـــ 15 عاما اهم اسباب الاخفاق في إدارة الملفات المهمة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : الفشل الحكومي لـــ 15 عاما اهم اسباب الاخفاق في إدارة الملفات المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).