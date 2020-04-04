2020/04/04 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة تتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بسرعة إيقاع تعادل انتشار الجائحة.وقد بات انخفاض معدل النمو والكبح العنيف لجهاز الإنتاج الصيني ماثلين أمامنا.والآن، وقد انهار سعر النفط، انهارت أسواق الأسهم واستبدّ الهلع بعالم المال.يرى ملاحظون كُثر أن أوجه أداء الاقتصاد المقبولة قد تدهورت فجأة بسبب كورونافيروس.كما يعتبرون أن من شأن الجائحة إعادة إطلاق انهيار مماثل لما حدث عام 2008.ولكن ذنب رجال البنوك وجش......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - كورونا فيروس والأزمة الاقتصادية العالمية بقلم : كلاوديو كاتز * Claudio Katz، ترجمة: فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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