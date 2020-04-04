نائب لـ { الصباح }: جلسة التصويت بنهاية الأسبوع الحالي

2020/04/04 | 23:48 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح مهند عبد الوهاب

ترى النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت أنَّ استمرار الحوارات والمشاورات يمكن أنْ تفضي إلى تمرير البرنامج الحكومي والكابينة الوزاريَّة اللذين أعلن عنهما رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أمس السبت، في حين شددت مقرر البرلمان خديجة علي، على ضرورة حضور النواب جلسة منح الثقة التي سيتم تحديدها من قبل هيئة الرئاسة لاحقاً.



وقال الزرفي، خلال لقائه عدداً من الصحفيين والمحللين السياسيين: "أكملت تشكيلتي الحكوميَّة من الكفاءات من داخل العراق، وأنتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي".



وأوضح الزرفي أنَّ "الكتل السياسيَّة وعدتني بدعم الحكومة"، مبيناً "أعددت كابينة وزاريَّة كاملة مؤلفة من موظفين أكفاء وسأرسل السير الذاتيَّة لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور".

من جهتها، عدتْ مقرر البرلمان خديجة علي، في تصريح صحفي، أنَّ "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مختلفٌ عن البرامج السابقة للحكومات الماضية"، مستدركة "ما يهمنا هو طريقة التنفيذ التي يجب أنْ تكون مختلفة وسريعة ومنظمة ومعالجة لكل المشكلات على مستوى البلاد".

وأضافت علي إنَّ "الحفاظ على حقوق المكونات والأقليات ومشاركة الجميع في صنع القرار، حاجة ضروريَّة ومهمة الآن، لغرض العبور نحو بر الأمان، خصوصاً بعد معاناة شديدة تمرُّ مع كل دورة بسبب عدم وجود آلية حوار فعليَّة تجمع كل الأطراف"، مبينة أنَّ "الرئيس المكلف يجب أنْ يكون واضحاً بشأن تلبية مطالب المتظاهرين السلميين ويعمل على تحقيق النقاط الأساسيَّة والمشروعة

منها".

وبشأن موعد جلسة التصويت، عبرتْ النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت عن أملها أنْ تحدد جلسة التصويت على الكابينة الوزاريَّة نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت جودت، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الإجماع على كابينة رئيس الوزراء المكلف غير متوفر، لكنَّ الأغلبيَّة تتضحُ معالمها من خلال الحوارات وسير المفاوضات المستمرة بشأن منح حكومة الزرفي الثقة من خلال التصويت عليها في البرلمان"، لافتة إلى أنَّ "موافقة الأغلبية لم تحصل إلا بعد أنْ تضمنت المفاوضات تأمين الاستحقاقات لكل الكتل".

وأوضحت أنَّ "المكلف السابق لم يضمن حق الكتل بما يتناسب مع حجم استحقاقاتها لذلك لم تمرر حكومته"، معبرة عن أملها أنْ تمرر الكابينة الوزاريَّة بأسرع وقت ممكن لننتهي من تشكيل الحكومة ونعاود العمل من خلال السلطة التشريعيَّة على دراسة القوانين المهمة التي يجب أنْ نعمل عليها لتجاوز الأزمات والظروف الصعبة

الحاليَّة".

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