سعد السعدي: فصائل المقاومة وضعت النقاط على الحروف واكدت رفضها للزرفي لأنه يمثل المشروع الأميركي

2020/04/04 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، بان فصائل المقاومة وضعت النقاط على الحروف واكدت رفضها للزرفي لأنه يمثل المشروع الأميركي.وقال السعدي في حديث لقناة “العهد” اليوم السبت ان ” فصائل المقاومة وضعت النقاط على الحروف وبينت رفض الشعب العراقي للتواجد الأميركي” مبينا ان “اميركا تمتلك مشروعا للاستيلاء على مقدرات وخيرات […]

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