إعادة دفعة أولى من الجزائريين العالقين في تركيا

2020/04/04 | 23:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر-(أ ف ب) – أعيد السبت نحو 270 جزائريا كانوا عالقين في تركيا نتيجة إلغاء الرحلات الجوية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.ويمثل هؤلاء أول دفعة من بين حوالي 1788 مواطنا جزائريا عالقا في اسطنبول منذ نهاية آذار/مارس.ويفترض أن يعود بقية العالقين إلى الجزائر بحلول يوم الأحد في إطار جسر جوي محدود […]

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