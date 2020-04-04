واشنطن بوست تكشف عن معلومات مثيرة قد تُشير إلى مصدر “كورونا”

2020/04/04 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سلَّط مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الامريكية ،الخميس، الضوء على الفرضيات المتعلقة بكيفية نشوء فيروس كورونا المستجد، وهل حدث ذلك بشكل طبيعي كما تقول الصين؟ أم أن الأمر كان مخططا له وحدث بفعل فاعل.يُشير مقال الرأي الذي كتبه ديفيد رينولدز إغناتيوس، أيضًا إلى الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وبكين بشأن تحميل إحداهما الآخر مسؤولية نشر […]

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