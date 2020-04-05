غوتيريش: يجب تضافر الجهود لأن عمل أي دولة بمفردها لن يجدي نفعا

2020/04/05 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وزع المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيروت، مقالة للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ، تم نشر النسخة الإنجليزية منها في صحيفة “الغارديان”، وجاء فيها: “القضاء على جائحة كوفيد- 19 ومواجهة آثارها المدمرة، يتطلبان تضافرا للجهود الدولية.لذلك تعهد قادة الدول الصناعية لمجموعة العشرين خلال قمة افتراضية طارئة عقدت يوم الخميس الماضي، باتخاذ خطوات في […]

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