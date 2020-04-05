النقل: وصول اكثر من 30 الف طن رز فيتنامي الى البلاد

2020/04/05 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، استقبال احدى بواخر النقل البحري محملة ب (30087) طن من الرز الفيتنامي المكيس على رصيف رقم 3 في ميناء أم قصر الجنوبي لصالح وزارة التجارة ليتم توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “الباخرة رست بأمان على رصيف رقم 3 وان عمليات التفريغ تجري بشكل مباشر بعد […]

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