عشائر كربلاء تعلن البراءة من إي شخص يروج لكسر حظر التجوال

2020/04/05 | 00:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وقع العديد من سادات وشيوخ عشائر كربلاء ، مساء السبت ، على وثيقة تنص على الامتثال للقرارات الصحية والبراءة من إي شخص يروج لكسر حظر التجوال في المحافظة “.وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “سادات وشيوخ عشائر كربلاء قاموا بالتوقيع على […]

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