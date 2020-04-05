التباعد الاجتماعي

2020/04/05 | 00:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.محمد الربيعي اهم الوسائل لاحتواء وباء فيروس الكورونا والحد من تأثيره على الصحة العامة هي الحظر، والحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، والعزلة.انه ما توصي به منظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات الصحية لدول العالم.وهو من اهم الاجراءات التي يمكن تطبيقها في العراق للحد من انتشاره.انه أفضل الادوات المتوفرة لنا لإبطاء انتشار فيروس الكورونا بالإضافة […]

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