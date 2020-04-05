تسجيل وفاتين جديدتين بكورونا في موسكو

2020/04/05 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في موسكو.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، في بيان، إن الشخصين المتوفين كانا في 58 و70 عاما من عمرهما، وعانا من أمراض أخرى فضلا عن عدوى “COVID-19”.وارتفعت حصيلة الوفيات في العاصمة الروسية، التي تعتبر حاليا أكبر […]

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