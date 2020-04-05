محافظ ذي قار: ماحدث ليلة امس لا يعد محاولة لكسر حظر التجوال بل محاولة لقتل الناس في ظل وضع وبائي

2020/04/05 | 00:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد محافظ ذي قار وكالة ، اباذر العمر، اليوم السبت، ان ماحدث ليلة امس الجمعة في المحافظة لا يعد محاولة لكسر حظر التجوال بل محاولة لقتل الناس في ظل وضع وبائي وقفت دول عظمى عاجزة أمامه فما بالكم وامكانيات العراق الصحية المتواضعة.

وقال العمر في بيان تلقته "الغد برس"، "لقد شهدت محافظتنا الحبيبة ليلة امس أحداثًا مؤسفة تسببت بخسائر بشرية ومادية نتيجة قيام بعض الشباب بكسر حظر التجوال والاعتداء على القوات الأمنية حيث نتج عن هذا الاعتداء المرفوض خسائر بشرية عزيزة على قلوب الجميع من ابناء قواتنا الأمنية والمتظاهرين".

واضاف، ان " ماحدث ليلة امس لا يعد محاولة لكسر حظر التجوال بل محاولة لقتل الناس في ظل وضع وبائي وقفت دول عظمى عاجزة أمامه فما بالكم وامكانيات العراق الصحية المتواضعة في ظل وضع اقتصادي صعب جدا "، مؤكدا ان "مثل هذه المحاولات ستساعد على نشر الوباء وإزهاق الأرواح البريئة وتطيل امد حظر التجوال ولا تعجل في إنهائه مما سيتسبب معه زيادة معاناة العوائل المتعففة والتي نقدر معاناتها في ظل هذه الظروف".

وبين المحافظ، " لا يفوتنا ان نقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لكل ابناء المحافظة عامة باستنكارهم هذه الأفعال غير المسؤولة التي تهدد حياة الناس وامنهم والشكر بشكل خاص لمتظاهري الحبوبي الذين وقفوا وقفة مسؤولة مع القوات الأمنية ضد من حاول العبث بأمن المدينة وتهديد وضعها الصحي".

وتابع المحافظ، " واننا هنا نؤكد حرصنا الكامل على سلامة ابناء محافظة ذي قار في ظل التهديد الخطير الذي يشكله هذا الوباء حيث ان حظر التجوال الذي يفرض غايته الحفاظ على ارواحهم وان اي محاولة لتجاوز هذا الحظر او خرقه هي محاوله لنشر الوباء و محاولة قتل للناس وهي في نفس الوقت محاولة لاطالة امد الحظر ".

ونوه الى اننا " نعاهد ابناء المحافظة بان أمنهم وصحتهم والحفاظ عليهما مسؤوليتنا ولن نتخلى عنها او نتهاون في الحفاظ عليها كما نهيب بأخوتنا وأبناؤنا المتظاهرين حسني النيه من الذين انطلت عليهم دعوات المغرضين من اصحاب الأجندات الخبيثة ان لا ينساقوا وراء هذه الدعوات التي لا تريد لمحافظتنا الا الشر ".

ودعا العمر " اهل المحافظة بان يلزموا منازلهم ودعم جهود القوات الأمنية والصحية التي تواصل الليل بالنهار من اجل الحفاظ على الصحة والأمن".

واثنى، المحافظ بـ "الشكر الخاص للكوادر الصحية خط الصد الاول لمواجهة الوباء الذين لا تقل وقفتهم شانا عن وقفة ابطال السواتر، ممن يواجهون العدو بالسلاح الابيض وكذلك القوات الأمنية التي تصدت بمهنية عالية لمن حاول ان يعرض حياة الناس للخطر كذلك لما يبذلوه من جهود تستحق كل الاحترام والتقدير ".

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