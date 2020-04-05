النقل: وصول اكثر من 30 الف طن من الرز الفيتنامي لصالح وزارة التجارة

2020/04/05 | 00:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، ، استقبال احدى بواخر النقل البحري محملة ب (30087) طن من الرز الفيتنامي المكيس على رصيف رقم 3 في ميناء أم قصر الجنوبي لصالح وزارة التجارة ليتم توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية.

واوضحت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، أن "الباخرة رست بأمان على رصيف رقم 3 وان عمليات التفريغ تجري بشكل مباشر بعد إكمال إلاجراءات الإدارية و الكشف من قبل السيطرة النوعية والإخراج لتأمين وصول المواد الغذائية وتوفيرها للمواطنيين".





وأضافت أن "الوزارة تعمل وفق النشاط الذي اعتمده وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي في خطته خلال الأشهر الاخيرة الماضية مطلقا عليه، ( نشاط النقل المتكامل ) متعدد الوسائط ليشكل حلقة متكاملة بين النقل البري والبحري بالإضافة إلى الموانئ ، موضحة ذلك بوصول حمولة الرز عن طريق بواخر النقل البحري ومن ثم تتبعها عملية المناولة والتفريغ للشحنة في الموانئ العراقية ليدخل بعد ذلك أسطول شاحانات البري التابع للوزارة لينقل حمولة الرز إلى مخازن وزارة التجارة ومن ثم إلى المواطنين".

واشارت الى أن "تطبيق تشكيلات الوزارة لهذا النشاط أثمر عن تنظيم العمل وتوحيده مما أسهم بشكل إيجابي وواضح على إنجاز المهام التي تقع على عاتق النقل الحكومي لاسيما في خضم الوضع الحساس للبلد الذي يوجب دعم جميع جهود الحكومة العراقية وأتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان توفير حاجة المواطن من المواد الغذائية خلال أيام حظر التجوال الصحي المطبق في عموم البلاد وتوحيد رؤيتها في محاربة جائحة كورونا ".





ويذكر أن شركتي موانئ العراق وشركة النقل البحري مستمرة بأعمالها بدون أي أنقطاع على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد من اجل توفير المستلزمات الرئيسية التى يحتاجها المواطن كالمواد الغذائية والطبية وكافة السلع الأخرى .

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