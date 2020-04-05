عن بغداد التي كانت لاتنام

2020/04/05 | 00:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي (1) اليوم قررت ان أكتب منشورا عن بعض المشاهد من الحياة البغدادية على شكل احداث غير متصل ببعضها… كانت السينما أحد أهم ألمتع للشباب وحتى الكبار حيث لا تقتصر المتعة على مشاهدة الفلم ولكن ايضا لبعض الطقوس المرتبطة بالسينما ك (اللفة) التي في الغالب تكون من الفلافل أو اللحوم الباردة اضافة ...

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