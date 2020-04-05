الكتل السنيّة: تمرير الزرفي فرصة تاريخية للتخلص من قيادات فشلت في ادارة البلاد

2020/04/05 | 00:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت القوى الشيعية المعترضة إلى إنهاء الصراع والالتزام بالدستور بغداد- وعد الشمري: أكدت الكتل السنيّة في مجلس النوّاب عزمها التصويت على حكومة عدنان الزرفي، وعدّت تكليفه “فرصة تاريخية” للتخلص من قيادات فشلت في إدارة العراق، ودعت القوى الشيعية إلى إنهاء حالة الصراع والامتثال إلى السياقات الدستورية، ونصحتها بالابتعاد عن لغة التهديد.وقال القيادي في تحالف ...

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